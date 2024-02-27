خسارة كييف أكثر من 20 منها.. هذه نقطة ضعف "ليوبارد" الألمانية

كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية خسارة قوات كييف أكثر من 20 دبابة ألمانية طراز "ليوبارد1" و2.

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وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية تسلمت حوالي 230 دبابة من طراز ليوبارد 1 و2، منها 38 دبابة فقط من الجانب الألماني".وأضافت: "رغم ذلك، وخلال الهجوم المضاد الأوكراني المخيب للآمال في الصيف، أصبحت محشورة من الدفاعات الروسية، وتم تدمير أو ترك والفرار من أكثر من 20 منها، 7 منها في رابوتينو وحدها".واستشهد مقال الصحيفة برأي قائد أوكراني لدبابة ليوبارد2- A6"، الذي أشار إلى أن الطائرات بدون طيار الروسية تشكل التهديد الأكبر لهذه المركبة القتالية. ولفت أيضا إلى نقطة الضعف في هذه الدبابة الفجوة بين البرج وهيكل الدبابة. ومع ذلك، بشكل عام أعرب عن رضاه عن المواصفات القتالية لهذه المركبة.ولم يكن مصير الدبابة الأميركية من طراز "أبرامز"، أفضل من "ليوبارد"، فقد وثق الجيش الروسي تدمير أول "أبرامز" في منطقة العملية الخاصة كانت بحوزة قوات كييف في أفدييفكا، وظهرت في الفيديو وهي تنصهر بعد أن حولتها النيران الروسية إلى أشلاء. (روسيا اليوم)