Advertisement

عربي-دولي

خسارة كييف أكثر من 20 منها.. هذه نقطة ضعف "ليوبارد" الألمانية

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1168995-638446401239350426.jpg
Doc-P-1168995-638446401239350426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية خسارة قوات كييف أكثر من 20 دبابة ألمانية طراز "ليوبارد1" و2.
وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية تسلمت حوالي 230 دبابة من طراز ليوبارد 1 و2، منها 38 دبابة فقط من الجانب الألماني".
Advertisement

وأضافت: "رغم ذلك، وخلال الهجوم المضاد الأوكراني المخيب للآمال في الصيف، أصبحت محشورة من الدفاعات الروسية، وتم تدمير أو ترك والفرار من أكثر من 20 منها، 7 منها في رابوتينو وحدها".

واستشهد مقال الصحيفة برأي قائد أوكراني لدبابة ليوبارد2- A6"، الذي أشار إلى أن الطائرات بدون طيار الروسية تشكل التهديد الأكبر لهذه المركبة القتالية. ولفت أيضا إلى نقطة الضعف في هذه الدبابة الفجوة بين البرج وهيكل الدبابة. ومع ذلك، بشكل عام أعرب عن رضاه عن المواصفات القتالية لهذه المركبة.

ولم يكن مصير الدبابة الأميركية من طراز "أبرامز"، أفضل من "ليوبارد"، فقد وثق الجيش الروسي تدمير أول "أبرامز" في منطقة العملية الخاصة كانت بحوزة قوات كييف في أفدييفكا، وظهرت في الفيديو وهي تنصهر بعد أن حولتها النيران الروسية إلى أشلاء. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:38 | 2024-02-27
09:18 | 2024-02-27
09:11 | 2024-02-27
08:53 | 2024-02-27
08:30 | 2024-02-27
08:21 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24