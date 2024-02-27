حادثة "فتاة الشروق" التي هزّت مصر.. ما جديدها؟

تتفاعل حادثة "فتاة الشروق" التي هزّت مصر خلال الأيام الماضية، وقد قدمت شيماء زوجة محمود، سائق تطبيق التاكسي الشهير المتهم في واقعة خطف حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، مجموعة معلومات جديدة عن القضية، في أول ظهور إعلامي لها.

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وقد قالت شيماء، إن يوم الواقعة عاد زوجها إلى المنزل وكان يبدو عليه القلق، وأخبرها بأنه أثناء توصيله إحدى الفتيات عبر التطبيق، أغلق نوافذ السيارة لشعوره بالبرد وبعدها ظهرت رائحة كريهة ناتجة عن تدخينه السجائر والذي دعاه لإخراج زجاجة معطر رش منها في السيارة.



وأضافت زوجة المتهم أن زوجها بريء من تهمة خطف حبيبة الشماع، كما أنه لم يحاول الهرب والاختباء عند أقاربه بعد حدوث الواقعة وعاد لمنزله مباشرة، في إشارة لحسن نيته.



وأكملت زوجة السائق أنه انصرف بعد سقوط الفتاة مباشرة بعد تجمع الناس على الطريق خشية الفهم الخاطئ له، مضيفة أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الفتاة حبيبة الشماع، وفقاً لحديثها مع موقع "القاهرة 24".





ونوهت زوجة المتهم، أنها متزوجة منه منذ 9 أعوام وأنجبت منه 3 أبناء، وأن حالتهم المادية لا تستدعي فعله لذلك، قائلة: "حالتنا كويسة ومش محتاجين أنه يخطف أو ياخد حاجة من حد، ومتجوزاه من 9 سنين وعمري ما شوفت منه حاجة وحشة".



وتابعت أن حبيبة الشماع عندما رأت زوجها يرش من زجاجة العطر لكي يزيل رائحة السجائر الكريهة ألقت بنفسها من السيارة، مؤكدى أن زوجها يتمتع بالسيرة الطيبة وحسن السير والسلوك.



وكانت هبة هاشم شقيقة سائق الشركة المعروفة المتهم بمحاولة اختطاف الفتاة المصرية، قالت في مقابلة على قناة "إم بي سي مصر" "محدش بيخطف حد بعربية ملاكي بتاعته عليها أقساط وشغال على برنامج ده بقاله 7 سنوات".



كما قالت "معندوش أي سوابق قبل كده والبرنامج عمله "فيش وتشبيه" وبيشتغل مع دكتور معروف شهد معانا وقال بركب زوجتي وأولادي معاه". وتابعت "كل اللي حصل سوء تفاهم"، مبينة أن محاميه متابع الإجراءات وفي أن تتحسن الحالة الصحية للفتاة حتى تدلي بشهادتها.



وتساءلت "ليه ترمي نفسها الرمية دي من العربية، ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها".



أتى ذلك بينما أكد الأطباء المعالجون للفتاة حسب ما قال عمها، أن وضعها الصحي ما زال صعبا، مشددين على أنهم لن يتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة لها لأن المخ تحرك من مكانه، وهناك نزيف داخلي ورشح.



وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات الحادث الذي وقع بمنطقة التجمع شرق القاهرة وصدم المصريين.



وقالت في بيان، إن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى. (العربية)