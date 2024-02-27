Advertisement

عربي-دولي

بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن!

Lebanon 24
27-02-2024 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1169019-638446451671927802.jpg
Doc-P-1169019-638446451671927802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل"، وفق ما قاله مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News, 
Advertisement

وأعلن بايدن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان، في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وردا على ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة ABC News، إن نتنياهو "فوجئ" بتصريحات الرئيس الأميركي. واعتبر أن مطالب "حماس" في المفاوضات الجارية "لا تزال وهمية"، مشيرا إلى أن "الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة ساعدت في تحرير 112 رهينة حتى الآن. وستعيد إسرائيل الرهائن المتبقين إلى وطنهم".

وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني ويمكن التوصل إلى اتفاق آخر بمجرد أن تصبح حماس واقعية. وما زالت مطالب حماس وهمية".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل وافقت في قمة باريس، على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة.

من جهته، اعتبر القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن "مسودة باريس مقترح أميركي هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:18 | 2024-02-27
12:15 | 2024-02-27
12:00 | 2024-02-27
11:58 | 2024-02-27
11:50 | 2024-02-27
11:48 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24