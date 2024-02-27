بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن!

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فوجئ رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل"، وفق ما قاله مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News,وأعلن بايدن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان، في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.وردا على ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة ABC News، إن نتنياهو "فوجئ" بتصريحات الرئيس الأميركي. واعتبر أن مطالب "حماس" في المفاوضات الجارية "لا تزال وهمية"، مشيرا إلى أن "الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة ساعدت في تحرير 112 رهينة حتى الآن. وستعيد إسرائيل الرهائن المتبقين إلى وطنهم".وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني ويمكن التوصل إلى اتفاق آخر بمجرد أن تصبح حماس واقعية. وما زالت مطالب حماس وهمية".وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل وافقت في قمة باريس، على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة.من جهته، اعتبر القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن "مسودة باريس مقترح أميركي هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد". (روسيا اليوم)