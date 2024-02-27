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عربي-دولي

في دولة عربية بارزة.. مقتل تاجر ذهب شهير بعملية سطو وصورة توثق!

Lebanon 24
27-02-2024 | 08:53
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قتل تاجر ذهب شهير في مصر، على يد ملثمين خلال حادث سطو مسلح في منطقة وسط القاهرة، بحسب ما أفادت صحف مصرية اليوم الثلاثاء. 

وكشفت صحيفة "القاهرة 24" هوية الضحية، قائلة إنه يدعى حسن الخناجري، موضحة أن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالعاصمة، مستغلين وجوده بمفرده. 
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في السياق، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إن التحريات الأولية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري (59 عاما) وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.
 
صورة نشرتها وسائل إعلام مصرية لحادثة السطو المسلح لمتجر مصوغات ذهبية وسط القاهرة


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة غير المعتادة، وضبط المتهمين. 

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا ناهز الـ 40 بالمئة في سبتمبر الماضي، قبل أن يتراجع حاليا إلى 35.2 بالمئة. (الحرة)

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