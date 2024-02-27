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عربي-دولي

زيلينسكي في الرياض لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع بن سلمان

Lebanon 24
27-02-2024 | 09:11
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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والحوار والتباحث حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية.
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كما سيبحث الطرفان وساطة المملكة في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.
 
وكتب زيلينسكي على منصة اكس "لقد وصلت إلى السعودية" للقاء العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف إن المفاوضات ستتناول "صيغة السلام" التي اقترحتها كييف لوقف العملية العسكرية الروسية و"وعودة أسرى الحرب" المعتقلين لدى موسكو، والتي سبق أن "ساهمت" الرياض في تيسيرها.
 
وكان في استقبال الرئيس الأوكراني بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. (العربية) 
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