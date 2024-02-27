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عربي-دولي

صفارات الإنذار دوّت... إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الاعلى

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:11
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمّ إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان باتجاه الجليل الغربي جرى اعتراض بعضها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع عسكري في سلسلة جبال راميم، وأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.
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وبحسب وسائل الإعلام، فقد وصلت الصواريخ باتجاه الجليل الغربي إلى أبعد من 16 كلم عن حدود لبنان.
 
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