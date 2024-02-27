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عربي-دولي

بعد عقود من الاختفاء... اعتقال عضوة سابقة بجماعة "الجيش الأحمر" في المانيا

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:44
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أعلنت السلطات الألمانية اعتقال عضوة سابقة في جماعة "الجيش الأحمر" اليسارية المتطرفة التي تم حلها بعد أكثر من 30 عاما من الاختفاء.

وأكد ممثلو الادعاء في بلدة فردن شمالي البلاد اعتقال دانيلا كليته 65 عاما، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
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وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر أمنية لم تذكرها، أن الشرطة اعتقلتها في برلين مساء الاثنين.

ودانيلا كليته واحدة من ثلاثة أعضاء سابقين في "الجيش الأحمر" تبحث عنهم الشرطة منذ سنوات.

وارتبطت كليته، وزميليها بوركهارد غارفيغ، وإرنست فولكر شتاوب بنحو 12 عملية سطو شمالي ألمانيا بين عامي 1999 و2016، كما تبحث عنهم الشرطة في اتهامات بالشروع في القتل.

وتشتبه السلطات في أن الدافع وراء عمليات السطو هو الحصول على أموال لا لهدف سياسي.

ووجه محققون مناشدة جديدة منتصف شباط الجاري من أجل الحصول على معلومات عن الثلاثة خلال برنامج تلفزيوني شهير خاص بالجرائم.

وأدرجت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) الثلاثة ضمن أكثر المطلوبين خطرا في أوروبا عام 2020.

وظهرت جماعة "الجيش الأحمر" عقب احتجاجات طلابية ألمانية مناهضة لحرب فيتنام، وأطلقت حملة عنيفة ضد ما اعتبره أعضاؤها "الإمبريالية الأميركية".

وقتلت الجماعة 34 شخصا وأصابت المئات وأعلنت السلطات حلها عام 1998.
المصدر: روسيا اليوم
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