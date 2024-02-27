بالصور.. ملك الأردن يُشارك بإنزال المساعدات الجويّة لغزة

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شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجوّ الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى أهل قطاع غزة.وأقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع.وكان الملك تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية. (العربية)