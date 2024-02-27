عاقبت معلّمة ابنته... فرمى قنبلة على المدرسة!

شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة غريبة، بعد قيام ولي أمر بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.





وأصدر مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، تعليماته المشددة لأعضاء مركز شرطة رأس إعبيدة بالقبض على الشخص المطلوب، حيث انطلقت عمليات البحث والتحري داخل منطقة السلماني الغربي، وتم تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

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وتبيّن أنه يُدعى ع.س.م من مواليد 1977، واعترف بما نُسب إليه. (العربية)