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عربي-دولي

تقرير يكشف موقع السنوار حالياً.. والرهائن دروع بشرية

Lebanon 24
27-02-2024 | 11:25
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي واثق من أن زعيم حماس يحيى السنوار، يختيئ داخل "شبكة" من الأنفاق أسفل جنوب غزة".


ووفقاً للصحيفة، السنوار "محاصر بدروع بشرية من الرهائن بهدف ردع عملية اعتقاله أو قتله، مما يحبط جهود إسرائيل لتفكيك المنظمة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر".
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وبحسب الصحيفة أيضاً، قال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون في مقابلات إن العملية الإسرائيلية في غزة لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القبض على السنوار أو قتله أو إنهاء قدرته على إدارة المنظمة.


ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأميركيين وغربيين أن "تحديد موقع السنوار قد لا يكون صعبًا، من الناحية التكتيكية أو السياسية، لكن الصعوبة تكمن في شن عملية عسكرية لتحييده دون قتل أو إصابة العديد من الرهائن الذين يُعتقد أنهم موجودون في مكان قريب".
 
 
ويُعتقد أن السنوار مختبئ في منطقة الأنفاق أسفل خانيونس، المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، حيث ولد عام 1962 في عائلة أُجبرت على الخروج من بلدة المجدل الفلسطينية، عسقلان الآن، في أعقاب احتلال إسرائيل عام 1948.
 
 
وهذا ما أكده مسؤولون أميركيون قالوا إنهم يتفقون مع التقييم الإسرائيلي بأن السنوار يختبئ في مكان ما تحت مسقط رأسه ويحيط نفسه بالرهائن، وهي بوليصة تأمين نهائية.




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