عملية تجديد كبرى.. هكذا يستعدّ الجيش الأميركي للحروب المقبلة

في محاولة ليكون أكثر قدرة على خوض الحروب الكبرى المقبلة، يتجه الجيش الأميركي إلى خفض حجم قواته بنحو 24 ألف جندي، أو ما يقرب من 5%، وإعادة هيكلته.





ووفقا لوثيقة للجيش، نقلتها "أسوشيتد برس"، فإن هيكلة الخدمة مفرطة للغاية ولا يوجد عدد كاف من الجنود لملء الوحدات الحالية. وقالت الوثيقة أيضا إن عمليات التخفيض "للفراغات" لا "للأوجه"، ولن يطلب الجيش من الجنود ترك القوات.

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وستكون التخفيضات بشكل رئيسي في الوظائف الشاغرة بالفعل، وليس الجنود الفعليين، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بمكافحة التمرد التي تضخمت خلال حربي العراق وأفغانستان ولكن لم تعد هناك حاجة إليها اليوم.



وسيأتي حوالي 3 آلاف من عمليات التخفيض، من قوات العمليات الخاصة بالجيش.



ومع ذلك، ستضيف الخطة حوالي 7500 جندي في مهام حاسمة أخرى، بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة و5 مجموعات عمل جديدة حول العالم تتمتع بقدرات معززة في مجال الإنترنت والاستخبارات والضربات بعيدة المدى.



