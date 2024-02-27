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عربي-دولي
نقل ملك النرويج إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى
Lebanon 24
27-02-2024
|
12:18
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أعلنت هيئة الإذاعة النرويجية "NRC"، أن ملك النرويج هارالد الخامس الذي يقضي إجازة في ماليزيا قد تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى.
وذكرت هيئة الإذاعة نقلا عن ممثلي العائلة المالكة أن الملك البالغ من العمر 87 عاما يتلقى الرعاية اللازمة على يدّ متخصصين ماليزيين ونرويجيين. (روسيا اليوم)
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