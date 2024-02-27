صحة غزة: حالات جفاف وسوء تغذية "خطيرة" لأطفال رضع شمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، عن حالات جفاف وسوء تغذية "خطيرة" لعدد من الأطفال الرضع بشمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عددا من الحالات الخطيرة لأطفال رضع وصلت إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، جراء الجفاف وسوء التغذية".

وفي 19 شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "تهديدا خطيرا" على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إن غزة على وشك أن تشهد "انفجاراً في وفيات الأطفال"، الأمر الذي من شأنه أن "يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل".

وذكّر بأن اليونيسف حذرت من أن القطاع "على شفا أزمة تغذية".

( الأناضول)