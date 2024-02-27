خطر كبير... ما الذي يُخيف الشعب الأميركيّ؟

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الأميركية، أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت "غالوب": "إن نسبة قياسية تبلغ 55% من البالغين الأميركيين يعتقدون أن العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني يُشكلون تهديدًا خطيرًا للمصالح الحيوية لأميركا".

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ووفقا لمؤسسة "غالوب"، فإن حوالي ثلث الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون الهجرة القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. (سبوتنيك)