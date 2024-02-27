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عربي-دولي

خطر كبير... ما الذي يُخيف الشعب الأميركيّ؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 12:32
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أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الأميركية، أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وكتبت "غالوب": "إن نسبة قياسية تبلغ 55% من البالغين الأميركيين يعتقدون أن العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني يُشكلون تهديدًا خطيرًا للمصالح الحيوية لأميركا".
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ووفقا لمؤسسة "غالوب"، فإن حوالي ثلث الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون الهجرة القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. (سبوتنيك)
 
 
 
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