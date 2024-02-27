قرقاش يرد على اتهامات "محسوبين على جهات سودانية" للإمارات

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، أن "علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس، الثلاثاء: "رمي التهم جزافًا ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية".

وأضاف أن "علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره".

وفي تصريحات سابقة، أكد قرقاش أن دولة الإمارات ليست طرفاً في تسليح أي طرف في السودان.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة".

( سكاي نيوز)