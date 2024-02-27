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عربي-دولي

شُوهِدَ من الأردن... حريق كبير جدّاً في فلسطين إليكم هذا الفيديو من هناك

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:35
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اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية في مدينة الخليل في فلسطين، استطاع عدد من المواطنين في المحافظات الأردنية مشاهدته لضخامته.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلاً، مضيفاً أن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة نظراً لأن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفاً الوضع بالخارج عن السيطرة.
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وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفاء الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيمياوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

وناشد أبو سنينة المواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للموقع. (العربية)
 
 
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