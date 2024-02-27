أسعار النفط ترتفع وسط ضبابية بشأن وقف النار في غزة

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط قلق من المستثمرين حول حالة الضبابية بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، وبعض التوقعات بأن تحالف أوبك+ سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج في مارس.

بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 60 سنتا، أو 0.77 بالمئة، إلى 78.18 دولار.

وجاءت إشارات متباينة حول الأحداث في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل مستعدة لوقف هجماتها على غزة خلال شهر رمضان بموجب اتفاق لوقف لإطلاق النار يمكن توقيعه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ولكن مسؤولين في حركة حماس قالوا إن تصريحات بايدن سابقة لأوانها.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تصريحات المتحدث باسم حركة الحوثي اليمنية التي قال فيها إن العمليات في البحر الأحمر لن تتوقف إلا إذا انتهى التصعيد في غزة.

وعلى صعيد آخر، سيتخذ تحالف أوبك+ قرارا في مارس بما إذا كان سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج لدعم الأسعار.

وهناك مؤشرات أيضا على تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للخام في العالم.

كما أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.

( سكاي نيوز)