نتنياهو يردّ على بايدن... ماذا قال بشأن وقف إطلاق النار؟

Advertisement

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأميركي جو بايدن عقب تصريحات الأخير التي قال فيها إن "التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة سيكون بحلول يوم الاثنين المقبل".وقال نتنياهو تعليقا على ذلك: "منذ بداية الحرب، كنت أقود حملة دبلوماسية لمنع الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب قبل الأوان، ولتأمين دعم قوي لإسرائيل".وأضاف "لقد حققنا نجاحا كبيرا. واليوم تم نشر استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد يظهر أن 82% من الجمهور الأميركي يؤيد إسرائيل، مما يعني أن أربعة من أصل من بين خمسة مواطنين أميركيين يدعمون إسرائيل وليس حماس".وأكد أن "ذلك سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل". (روسيا اليوم)