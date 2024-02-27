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واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين

Lebanon 24
27-02-2024 | 14:31
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أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار "مطلوبة بشكل عاجل لسكان غزة والضفة الغربية". 


وخلال إعداد دفعة جديدة من المساعدات في الأردن، لإيصالها لسكان غزة والضفة، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور في فيديو إنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة قدرة عمال الإغاثة على تقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة". 
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واعتبرت باور أن هذه المساعدات ضرورية ومن اللازم إيصالها للمحتاجين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس. 


وطالبت بتوفير الأمان والحماية لعمال الإغاثة "الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه". 

وقالت في الفيديو: "عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم، دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل". 
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