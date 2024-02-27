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عربي-دولي

مقتل قائد عسكريّ إسرائيليّ خلال المعارك... هذه هويّته

Lebanon 24
27-02-2024 | 14:46
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قالت القناة السابعة الإسرائيليّة، إن قائد سرية برتبة رائد، في لواء جفعاتي، قُتِلَ اليوم، على يدّ المقاومة في معارك قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الضابط القتيل يدعى يفتاح شاحار، وهو القتيل الرابع من المجلس الإقليمي الاسيتطاني الاوسط الذي يسقط منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
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وبمقتل شاحار، يفقد لواء جفعاتي خلال 3 أيام، ثاني قادة سراياه، بعد مقتل الرائد إيال شومينوف، في معركة شمال قطاع غزة. (عربي 21)
 
 
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