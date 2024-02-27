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عربي-دولي

باتروشيف: تطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية من أولويات روسيا

Lebanon 24
27-02-2024 | 16:35
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن تطوير العلاقات مع أميركا اللاتينية إحدى الأولويات الدولية الرئيسية بالنسبة لروسيا.

 وتابع باتروشيف خلال مشاورات حول القضايا الأمنية مع ممثلي نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا وبوليفيا: "يبقى تطوير العلاقات الودية مع شركائنا الرئيسيين في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من بين الأولويات الدولية الرئيسية لموسكو".

وأضاف: "تتزايد أهمية هذه المنطقة بالنسبة لروسيا بسرعة، وهذه الدول هي التي تقف في طليعة النضال من أجل السيادة الحقيقية لأميركا اللاتينية ومكانتها الكاملة على الساحة العالمية".

 وقال: "نحن على استعداد لتقديم الدعم الكامل والشامل لأصدقائنا في أميركا اللاتينية".

 وأشار إلى أن روسيا ودول أمريكا اللاتينية بحاجة إلى تعزيز التنسيق في المنصات الدولية.

 وأردف: "أشير بسرور إلى أن بلداننا فعلت الكثير في هذا مجال الدفاع عن المساواة في السيادة بين الدول، وسيادة القانون، وعدم تجزئة الأمن، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، ومعارضة ضغوط العقوبات غير القانونية، بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، والتي بمساعدتها ندافع عن مبادئ القانون الدولي ضد النظام المبني على القواعد التي تفرضها واشنطن وأتباعها".

( روسيا اليوم)
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