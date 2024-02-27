قطر تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في فرنسا

قال قصر الإليزيه في بيان، إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص 10.85 مليار دولار، لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.



وأضاف أن الاستثمارات "التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين" ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة. (سكاي نيوز)

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