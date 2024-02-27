تعرّض سفينة تجارية لإطلاق نار غربي الحديدة

تلقّت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بلاغاً يوم الثلاثاء عن حادث غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وأفادت الشركة في مذكرة بأن "سفينة تجارية قالت إن سفينة حربية كانت تطلق النار".

وأضافت أن "سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان أبلغت عن رؤيتها صاروخا يسقط في المياه على مسافة 3 أميال بحرية من مقدمتها بينما كانت على بعد 63 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة في اليمن".

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