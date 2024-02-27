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عربي-دولي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2024 | 18:51
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: "الرئيس بايدن كان واضحاً بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".
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وأكدت واتسون أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إن "هناك جنوداً أميركيين فقط في السفارة الأميركية لدى كييف، وهم يقومون بعمل هام يتعلق بمراقبة الأسلحة التي يتم تقديمها لأوكرانيا".
ونفى كيربي إمكانية إرسال قوات أميركية لإزالة الألغام أو إنتاج الأسلحة أو تنفيذ عمليات سيبرانية.
وأضاف أن "إرسال قوات إلى أوكرانيا سيكون قراراً سيادياً بالنسبة لفرنسا أو أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إرسال قوات لأغراض أخرى مثل التدريب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن "إدارة بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا".
وقال ميلر للصحافيين: "لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس كان واضحاً للغاية".

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