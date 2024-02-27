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عربي-دولي

زيلينسكي يصل إلى ألبانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن

Lebanon 24
27-02-2024 | 19:18
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألبانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن، في أول رحلة له إلى دولة البلقان منذ الغزو الروسي لبلاده.

وأعلن وزير الخارجية الألباني إيغلي حسني عن وصول زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنّ "بلاده تتضامن مع أوكرانيا في معركتها البطولية ضد روسيا".
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