زيلينسكي يصل إلى ألبانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألبانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن، في أول رحلة له إلى دولة البلقان منذ الغزو الروسي لبلاده.



وأعلن وزير الخارجية الألباني إيغلي حسني عن وصول زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنّ "بلاده تتضامن مع أوكرانيا في معركتها البطولية ضد روسيا".

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