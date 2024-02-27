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فوز بايدن وترامب في الانتخابات الحزبية التمهيدية بميشيغان

Lebanon 24
27-02-2024 | 23:14
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فاز كل من الرئيس الحالي والسابق للولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن ودونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية الحزبية بولاية ميشيغان.
وحقق بايدن الفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان يوم الثلاثاء، لكنه واجه معارضة كبيرة بسبب دعمه لإسرائيل في الوقت الذي تشن فيه حربا في غزة، حيث صوتت نسبة كبيرة من الناخبين بــ"غير ملتزم" أو "Uncommitted" كجزء من حركة احتجاجية ضده.
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وتضم مجموعة الناخبين التي صوتت بـ"غير ملتزم" مواطنين مسلمين وشباب ومن ذوي الأصول العربية.



كذلك فاز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، متقدما مرة أخرى على منافسته الجمهورية نيكي هايلي.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها من نصف ساعة في تمام الساعة 21 مساء بتوقيت واشنطن.
ويظهر فرز الأصوات حتى الآن حصول بايدن على 79.6 في المئة؜ من أصوات الديمقراطيين في الولاية، وصوّت نحو 15 في المئة لصالح "غير ملتزم".
وفي المقابل حصل ترامب على 66.2 في المئة؜ من أصوات الجمهوريين، ونالت منافسته هايلي على 29.2 في المئة؜ من الأصوات.
وكان الآلاف من سكان الولاية خاصة في مدينتي ديربورن وديترويت قد تظاهروا في أكثر مناسبة مطالبين إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
لكن عدم استجابة الرئيس الديمقراطي دفعتهم لاتخاذ قرار الاحتجاج عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية والتلويح بالامتناع عن التصويت في الانتخابات العامة. (سكاي نيوز)
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