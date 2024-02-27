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عربي-دولي

الرئيس الصيني يقرر زيارة صربيا بعد غياب 4 سنوات عن أوروبا

Lebanon 24
27-02-2024 | 23:20
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يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال العام الجاري زيارة إلى صربيا، وفقاً لما أعلنته الأخيرة، في ظل توتر علاقة بكين مع أوروبا بسبب النزاعات التجارية والحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه تم تأكيد الزيارة خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني للرئيس، في وقت متأخر الاثنين، وكان يتحدث في حفل نظم للسفير الصيني لدى صربيا لي مينغ.
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وقال فوتشيتش إنه لا يستطيع تحديد الموعد الدقيق لزيارة الرئيس الصيني المقررة، لكنه تعهد بخلق أجواء جيدة "لأحد أهم قادة العالم".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن لا معلومات لديها، عندما سئلت عن الزيارة خلال مؤتمر صحافي دوري في بكين، الثلاثاء.

وسيكون قرار شي بالسفر إلى صربيا بمثابة أول زيارة له إلى أوروبا منذ أكثر من 4 سنوات، باستثناء رحلة حدودية في آذار 2023 لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وكانت رحلته الأخيرة إلى أوروبا قبل ذلك في عام 2019، عندما زار اليونان قبل أشهر من إغلاق الصين حدودها بسبب جائحة كورونا لمدة ثلاث سنوات، وتعطيل أجندة سفر شي.
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