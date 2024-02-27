تأجيل التصويت.. المشاركة في الانتخابات المحلية الإسرائيلية تتراجع

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أجرت إسرائيل الانتخابات المحلية بعدما تأجّلت مرتين بسبب الحرب على غزة، فيما سينتنظر عشرات الآلاف من الناخبين الذين أُجلوا من المناطق القريبة من القطاع الفلسطيني والحدود الشمالية مع لبنان، حتى وقت لاحق من العام للإدلاء بأصواتهم.وبينما أدلى الناخبون بأصواتهم في 242 بلدية، فإن قرار تأجيل التصويت في 11 من المناطق القريبة من خطوط القتال، كان مثالاً ملموساً على مدى تأثير الحرب على إسرائيل التي شهدت واحدة من أكبر الكوارث الأمنية في تاريخ تل أبيب منذ أكثر من نصف قرن.وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً وأغلقت عند العاشرة مساءً، وبلغت نسبة المشاركة وفق السلطات الانتخابية 49%، إذ سجلت القدس مشاركة بنسبة 30.8% وتل أبيب 40%.وتشكل هذه النسبة تراجعاً مقارنة بالمشاركة عام 2018 التي بلغت 59.5%.وأدلى جنود بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة أقيمت في معسكرات الجيش في قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من احتدام القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" الفلسطينية.ويحقّ لأكثر من 7 ملايين ناخب المشاركة في الانتخابات التي تشمل أيضاً القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية المحتلة، وجزءاً من مرتفعات الجولان المحتل.وجرى تأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني المقبل في البلدات والمدن المتاخمة لقطاع غزة المحاصر، وفي البلدات الشمالية القريبة من لبنان.وكان من المقرر إجراء الانتخابات البلدية في 31 تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت في أعقاب هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل.