18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يحذّر الكونغرس من تداعيات فشل تقديم الدعم لأوكرانيا
Lebanon 24
27-02-2024
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من الكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، خلال لقائه قادة الكونغرس لمحاولة الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لكييف وتجنب إغلاق حكومي وشيك.
Advertisement
والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، ونظيره الديمقراطي حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم المعارضة ميتش ماكونيل.
وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانية تجنب الإغلاق الحكومي، ولكنهم بقوا على خلاف في ما يتعلق بأوكرانيا، مع إصرار جونسون على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحدودية أولاً.
وقال بايدن وإلى جانبه نائبته كامالا هاريس: "في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفاً أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".
ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، معرباً عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. كالمُحترفات الممثلة السورية الشهيرة تُمارس التنس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير.. كالمُحترفات الممثلة السورية الشهيرة تُمارس التنس (فيديو)
03:32 | 2024-02-27
27/02/2024 03:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
15:47 | 2024-02-27
27/02/2024 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة طائرات في سماء لبنان".. هذا ما قد تشهده بيروت!
Lebanon 24
"معركة طائرات في سماء لبنان".. هذا ما قد تشهده بيروت!
03:00 | 2024-02-27
27/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُنهكاً.. شاهدوا الفيديو الأخير للراحل فادي ابراهيم من المستشفى
Lebanon 24
بدا مُنهكاً.. شاهدوا الفيديو الأخير للراحل فادي ابراهيم من المستشفى
03:59 | 2024-02-27
27/02/2024 03:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟
Lebanon 24
ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟
10:04 | 2024-02-27
27/02/2024 10:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2024-02-28
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية إلى سكان غزة والضفة الغربية
01:45 | 2024-02-28
للمرة الأولى.. فرقاطة ألمانية تدخل على خط المواجهة في البحر الأحمر
01:34 | 2024-02-28
الرئيس البرازيلي يؤكد أنه لم يتحدث عن "المحرقة" لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة
01:31 | 2024-02-28
بعد وفاة رضيعين بسوء التغذية.. تحذير من مجاعة وشيكة بغزة
01:13 | 2024-02-28
"الفطريات السامة" في غزة تقتل جنديين إسرائيليين
01:06 | 2024-02-28
بعد قصفها بـ60 صاروخا لحزب الله.. ما هي قاعدة "نفح" الاسرائيلية؟
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
28/02/2024 09:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
28/02/2024 09:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
28/02/2024 09:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24