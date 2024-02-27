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عربي-دولي

بايدن يحذّر الكونغرس من تداعيات فشل تقديم الدعم لأوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2024 | 23:34
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من الكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، خلال لقائه قادة الكونغرس لمحاولة الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لكييف وتجنب إغلاق حكومي وشيك.
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والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، ونظيره الديمقراطي حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم المعارضة ميتش ماكونيل.

وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانية تجنب الإغلاق الحكومي، ولكنهم بقوا على خلاف في ما يتعلق بأوكرانيا، مع إصرار جونسون على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحدودية أولاً.

وقال بايدن وإلى جانبه نائبته كامالا هاريس: "في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفاً أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، معرباً عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.
المصدر: الشرق
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