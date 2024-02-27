18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماسك يعدد عوامل حولت أميركا إلى "ملاذ لأخطر المجرمين في العالم"
Lebanon 24
27-02-2024
|
23:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة أصبحت في ظل مشاكل الهجرة التي تشهدها حاليا، ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، أكد ماسك دعمه لتنمية الهجرة القانونية إلى البلاد وأنه لا يعارضها، وقال: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أميركا".
Advertisement
وأضاف أن "القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية من أي بلد، وعبور الحدود الجنوبية وطلب "اللجوء" هي عوامل حولت أميركا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".
وفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك.
وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود في كانون الأول الماضي فقط، وهو يعتبر أكبر رقم خلال شهر واحد.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. كالمُحترفات الممثلة السورية الشهيرة تُمارس التنس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير.. كالمُحترفات الممثلة السورية الشهيرة تُمارس التنس (فيديو)
03:32 | 2024-02-27
27/02/2024 03:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
15:47 | 2024-02-27
27/02/2024 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة طائرات في سماء لبنان".. هذا ما قد تشهده بيروت!
Lebanon 24
"معركة طائرات في سماء لبنان".. هذا ما قد تشهده بيروت!
03:00 | 2024-02-27
27/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُنهكاً.. شاهدوا الفيديو الأخير للراحل فادي ابراهيم من المستشفى
Lebanon 24
بدا مُنهكاً.. شاهدوا الفيديو الأخير للراحل فادي ابراهيم من المستشفى
03:59 | 2024-02-27
27/02/2024 03:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟
Lebanon 24
ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟
10:04 | 2024-02-27
27/02/2024 10:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2024-02-28
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية إلى سكان غزة والضفة الغربية
01:45 | 2024-02-28
للمرة الأولى.. فرقاطة ألمانية تدخل على خط المواجهة في البحر الأحمر
01:34 | 2024-02-28
الرئيس البرازيلي يؤكد أنه لم يتحدث عن "المحرقة" لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة
01:31 | 2024-02-28
بعد وفاة رضيعين بسوء التغذية.. تحذير من مجاعة وشيكة بغزة
01:13 | 2024-02-28
"الفطريات السامة" في غزة تقتل جنديين إسرائيليين
01:06 | 2024-02-28
بعد قصفها بـ60 صاروخا لحزب الله.. ما هي قاعدة "نفح" الاسرائيلية؟
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
28/02/2024 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
28/02/2024 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
28/02/2024 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24