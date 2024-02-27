ماسك يعدد عوامل حولت أميركا إلى "ملاذ لأخطر المجرمين في العالم"

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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة أصبحت في ظل مشاكل الهجرة التي تشهدها حاليا، ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم.وفي الوقت نفسه، أكد ماسك دعمه لتنمية الهجرة القانونية إلى البلاد وأنه لا يعارضها، وقال: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أميركا".وأضاف أن "القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية من أي بلد، وعبور الحدود الجنوبية وطلب "اللجوء" هي عوامل حولت أميركا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".وفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك.وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود في كانون الأول الماضي فقط، وهو يعتبر أكبر رقم خلال شهر واحد.