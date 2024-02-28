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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة تفجير منزل محاصر بحي الزيتون

Lebanon 24
28-02-2024 | 00:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

إ
سمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي الرائد يفتاح شاهار (25 عاما) من موشاف فاران، قائد سرية في كتيبة جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما) من روهام، قائد فصيلة في الكتيبة، اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة. 
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وقال موقع "واينت" إن الضابطين قتلا خلال عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، حيث أصيب أيضا 7 مقاتلين آخرين بجروح خطيرة في الحادث.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المناورة البرية في القطاع في 27 تشرين الاول إلى 242، وإلى 582 منذ 7 تشرين الاول.
 
وبلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في المجمل 2,981، بينهم 465 حالة صعبة. (RT)
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