"لننتظر ونرى ما سيحدث"... هايلي تصر على مواصلة السباق ضد ترامب

قالت، نيكي هايلي، منافسة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للظفر بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، إن منافسها "سيفشل في الفوز بالانتخابات العامة من خلال تنفير المستقلين والجمهوريين الذين يدعمون محاولتها".

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وكان تصريح هايلي خلال تدخل لها، الثلاثاء، على شبكة "سي أن أن" بينما كانت نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان تظهر تباعا.

ودعت هايلي الناخبين "إلى التحرك سريعا، قبل أن تغرق السفينة" ما يوحي أنها تنوي الاستمرار في منافسة ترامب رغم خساراتها المتتالية أمامه في الانتخابات التمهيدية السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستستمر، قالت هايلي: "لدينا 21 ولاية وإقليما، لماذا لا ننتظر ونرى ما سيحدث؟".

وعندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها تسمية ولاية واحدة يمكنها الفوز بها، أشارت هايلي إلى الأميركيين الذين أزعجتهم فكرة إجراء انتخابات عامة أخرى بين ترامب والرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يسعى لولاية ثانية، وإلى 39.5% من الناخبين الذين دعموها، وليس ترامب، في ساوث كارولينا الجنوبية.

وقالت هايلي، التي تخطط لتنظيم 10 حملات لجمع التبرعات، إنها ستبقى في السباق طالما "تعتقد أن هناك خيارا".

وأضافت "إذا لم أكن بديلا في هذا السباق، أعتقد أن دونالد ترامب سيخسر.. الأمر بهذه البساطة" في إشارة إلى انتخابات الرئاسة في 5 تشرين الثاني المقبل.

وكانت هايلي تعهدت بمواصلة حملتها، رغم هزائمها المتتالية، حتى الخامس من مارس على الأقل (يوم الثلاثاء الكبير)، الذي سيحدد بشكل رسمي مرشح الحزب.

ويذكر أن بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، الثلاثاء، ما يعزز فرص لقائه مجددا بترامب في الانتخابات الرئاسية.

وهزم بايدن منافسه، عضو ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، خصمه الوحيد المتبقي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

أما ترامب، فقد اكتسح حتى الآن الولايات الخمس الأولى في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويأتي فوزه في ميشيغان على هايلي، بعد أن هزمها بفارق 20 نقطة مئوية في ولايتها ساوث كارولينا، السبت.

فاز الرئيس الأميركي، جو بايدن، وسلفه، الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، في ولاية ميشيغان، الثلاثاء، مما يعزز فرص لقائهما مجددا برسم الانتخابات الرئاسية شهر تشرين الثاني المقبل.

والثلاثاء، توجه الناخبون في ولاية ميشيغان إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تمهيدية كانت بمثابة استعراض لترامب، لكنها شهدت تعبيرا عن الغضب من موقف بايدن من الحرب في غزة. (الحرة)