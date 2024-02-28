خلال أسابيع.. قوة الرد السريع في البحرية الأميركية تغادر المتوسط

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كشف مسؤولون عسكريون لشبكة "سي.إن.إن"، أمس الثلاثاء، انه من المتوقع أن تغادر قوة الرد السريع في البحرية الأميركية شرق المتوسط في الأسابيع المقبلة، فيما يمثل تخفيضا كبيرا للقوات الأميركية في المنطقة.ونقلت "سي.إن.إن" عن مسؤول أنه من المنتظر أن تبدأ القوة الإبحار صوب الولايات المتحدة في آذار، لكن الموعد لم يتحدد بعد، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".لكن الشبكة الأميركية ذكرت أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد تقرر الإبقاء عليها في المنطقة إذا تدهور الوضع سريعا.وكانت القوة أرسلت للمنطقة في تشرين الأول الماضي، بعدما اندلعت الحرب في 7 تشرين، حيث نفّذت حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة. (العربية)