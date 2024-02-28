Advertisement

عربي-دولي

الشرطة البريطانية تتهم بلغاريّا سادسا في قضية "تجسس لصالح روسيا"

Lebanon 24
28-02-2024 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1169278-638447041188202798.jpeg
Doc-P-1169278-638447041188202798.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت الشرطة البريطانية الثلاثاء الاتهام إلى مواطن بلغاري سادس في إطار تحقيق بقضية تجسس مزعومة مرتبطة بروسيا. 

وألقي القبض على تيهومير إيفانوف ايفانتشيف البالغ 37 عاما ويعيش في غرب لندن في 7 شباط كجزء من تحقيق تجريه قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية. 
Advertisement

واحتجزت الشرطة ايفانتشيف تمهيدا لمثوله أمام محكمة وستمنستر في لندن اليوم الأربعاء. 

ووجهت إلى إيفانتشيف تهمة "التآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو ولغرض يضر بسلامة ومصالح الدولة". 

وضمن التحقيق نفسه، تم توجيه الاتهام إلى خمسة بلغاريين آخرين، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في تشرين الأول المقبل. 

وتزعم القضية أنهم "تآمروا معا ومع جان مارساليك وآخرين غير معروفين للحصول على وثائق أو معلومات وجمعها وتسجيلها ونشرها ونقلها" لموسكو. 

ومارساليك هو المدير التنفيذي السابق للعمليات في شركة المدفوعات "وايركارد" النمساوية، وتطالب السلطات الألمانية بالقبض عليه بسبب مزاعم بارتكابه جرائم احتيال.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2024-02-28
01:45 | 2024-02-28
01:34 | 2024-02-28
01:31 | 2024-02-28
01:13 | 2024-02-28
01:06 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24