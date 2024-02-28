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الرئيس البرازيلي يؤكد أنه لم يتحدث عن "المحرقة" لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة

Lebanon 24
28-02-2024 | 01:34
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أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه لم يتحدث عن "المحرقة" لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وأن ذلك كان تفسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال لولا في حوار مع شبكة "ريدي تي في": "لم استخدم كلمة المحرقة. المحرقة كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني".
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وتابع في إشارة إلى نتنياهو "لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن منذ زمن. أعرف أيديولوجيته".
 
وكان لولا اتهم الدولة العبرية في 18 شباط بارتكاب "إبادة" خلال الحرب ضد حركة "حماس" المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.
وكرر لولا الثلاثاء انتقاده للدولة العبرية، معتبرا أن نتنياهو "ينفذ إبادة ضد النساء والأطفال" في القطاع الفلسطيني المحاصر، مشيرا الى أن ما يجري فيه هو أمر "تاريخي".
وسبق للرئيس البرازيلي الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة العشرين، أن دان "الهجمات الإرهابية" التي ارتكبتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الاول.
إلا أنه زاد في الآونة الأخيرة من انتقاده للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تلت هذا الهجوم، وأدت الى مقتل ما يناهز 30 ألف شخص في غزة غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق حصيلة وزارة الصحة في القطاع. (RT)
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