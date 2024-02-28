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عربي-دولي

للمرة الأولى.. فرقاطة ألمانية تدخل على خط المواجهة في البحر الأحمر

Lebanon 24
28-02-2024 | 01:45
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فيما تتواصل الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أفاد حساب الجيش الألماني، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس" أنه تم إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.
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قبل ذلك قالت سفارة ألمانيا في الولايات المتحدة إن الفرقاطة الألمانية "هيسن" أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أطلق الاتحاد العملية "أسبيدس" للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

يذكر أن إطلاق المهمة الأوروبية أتت بعد شهرين من إنشاء واشنطن تحالفا بحريا، لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
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