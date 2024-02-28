"إنه السراب"... مسيّرة أوكرانية ترصد جسما غريبا "دافئا"

لطالما شغلت الأطباق الطائرة أو الظواهر الجوية المجهولة تساؤلات كثيرة حول حقيقة وجودها، والكثير يعتبرها مجرد خيال علمي استخدم كثيرا في الأفلام ولا صحة لوجودها.



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مؤخرا، التقطت كاميرا جسمًا غامضًا صامتًا تمامًا على شكل قرص من قبل القوات الأوكرانية في الدولة التي مزقتها الحرب، في لقطات تمت مشاركتها حصريًا مع موقع "DailyMail.com". ويتحدث كثيرون عن رؤيتهم أجساما غريبة تطير في السماء، ولكن أغلبية تلك المشاهدات تأتي من طيارين عسكريين، لكن علماء ناسا يؤكدون أنه حتى الأفراد المدربين تدريبا عاليا يمكن أن يخطئوا في رصد الظواهر غير المعروفة، لتكون أحيانا مجرد انعكاسات ضوئية.مؤخرا، التقطت كاميرا جسمًا غامضًا صامتًا تمامًا على شكل قرص من قبل القوات الأوكرانية في الدولة التي مزقتها الحرب، في لقطات تمت مشاركتها حصريًا مع موقع "DailyMail.com".

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جسم غامض فوق أوكرانيا!

في مقطع الفيديو، يمكن سماع رجال الكتيبة 406 الأوكرانية وهم يتناقشون "ما هذا؟ لماذا لا يتحرك؟"، بينما شهدوا هدوء مرعبا للجسم الطائر المجهول الذي يحوم فوق منطقة الحرب الخاصة بهم.

في حين أن حجم الجسم وارتفاعه وشكله لا يزال لغزا، فإن الجسم الظاهر يمكن أن يكون مركبة كبيرة على بعد أكثر من 30 ميلا.



وتم أخذ اللقطات المخيفة من قبل الكتيبة 406 هذا الشهر عبر واحدة من أكثر من 300 طائرة بدون طيار ذات رؤية حرارية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية (UAF) في جهودها للدفاع عن البلاد في الحرب الروسية المستمرة منذ عامين.

استنادًا إلى نطاق درجة حرارة الطائرة بدون طيار للتصوير الحراري، كان الجسم الغريب أكثر دفئًا من المناطق المحيطة به ("أسود حار")، على الرغم من أن "رسالة الخطأ" الحمراء على واجهة التحكم في الطائرة بدون طيار تترك التفاصيل الرئيسية دون حل، كما قال الخبراء لموقع "ديلي ميل".

هذا الحادث هو مجرد أحدث حالة للأجسام الطائرة المجهولة، مما أثار عقودًا من الأسئلة حول أسرار الفضاء.

وأعلن أحد أعضاء الفرقة 406 أن الجسم هو "جسم غامض، بالتأكيد. إنه يبقى في مكانه، على الشاشة... قم بتكبير الصورة أكثر".. وهكذا تستمر القوات الأوكرانية في المناقشة.. "إنه لا يزال جامدا، هل ترى؟".

ما هو "بغداد فانتوم"

يحمل الجسم الغامض تشابهاً مذهلاً مع "بغداد فانتوم" – الجسم النحيف الأسطواني الذي تم رصده فوق العراق في مايو 2022 بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء لطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأميركية.

كشف صحفيون استقصائيون عن لقطات عسكرية أميركية لرحلة طيران أسطوانية الشكل فوق العراق والتي يطلق عليها الآن اسم "فانتوم بغداد" (BAGHDAD PHANTOM).



الصور التقطتها القوات الجوية الأميركية من منطقة نزاع نشطة في بغداد باستخدام طائرة بدون طيار من طراز ريبر في شهر أيار 2022.

ويُزعم أن الصور تم تسريبها من قبل أعضاء القوات الجوية الأميركية المحبطين، الذين يعتقدون أن حوادث الأجسام الطائرة المجهولة يتم "قبرها" من قبل الجيش.

وفي المقطع، زعموا أن الجسم النحيف قد تم تحديده رسميا على أنه UAP ظواهر شاذة غير معروفة من قبل القوات الجوية.

وتوصل خبراء ناسا قبل سنة تقريبا إلى أنه بين 2 و5% من إجمالي تلك المشاهدات "ربما تكون غير طبيعية حقا"، ومن بين الأمثلة التي تطرقت إليها الوكالة الجسم الكروي المعدني الذي حلق في منطقة الشرق الأوسط عام 2022، والذي لم يشكل تهديدا للسلامة الجوية.

"لماذا لا يتحرك..أو يطلق الصواريخ؟"

وبالعودة الى الجسم الغريب في سماء أوكرانيا، وفي اللحظات الأخيرة من مقطع 406، يمكن سماع أحد الأعضاء - ربما يمزح - أنه ينبغي عليهم "ربما صدمها" بطائرتهم الرباعية الصغيرة التي يبلغ وزنها رطلين.

تم منح الطائرة الأوكرانية رقم 406 طائرة بدون طيار للتصوير الحراري.. وكانت طائرة "Mavic Quadcopter" التابعة للكتيبة تحلق على ارتفاع أكثر من 500 قدم فوق مستوى سطح البحر في وقت سابق من هذا الشهر عندما رصدت الجسم الغريب.

عند هذا الارتفاع، سيكون الأفق المرئي عبر كاميرا الطائرة بدون طيار على مسافة 30 ميلًا تقريبًا، مما يعني أن الجسم الغريب يمكن أن يكون بعيدًا على الأقل، أو أبعد، اعتمادًا على ارتفاع الجسم فوق الأرض. وسأل أحد العناصر: لماذا لا يطلق الصواريخ علينا؟ لماذا لا يتحرك؟".

مشككون.. "إنه السراب"

لكن المتشككين في الأجسام الطائرة المجهولة عبر الإنترنت قدموا آرائهم الخاصة حول مقطع فيديو warzone الذي تبلغ مدته 17 ثانية، حيث اقترح البعض أن الصورة هي حالة من ظاهرة السراب المعروفة باسم "Fata Morgana".





السراب، الذي سمي على اسم ساحرة من أسطورة الملك آرثر، يحدث عندما تخلق طبقة مرتفعة من الهواء الدافئ وطبقة سفلية من الهواء البارد "قناة جوية" تنكسر أو تحني الضوء مما يخلق انعكاسات جوية محمولة جوا.. "قد يكون هذا مجرد وهم بصري لتصوير شيء ما على جسم مائي،" كما اقترح أحد مستخدمي Reddit، "بالطبع لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ كالمعتاد". (العربية)