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خاص

تقرير لـ"The Telegraph": بوتين على وشك فتح جبهة جديدة في حربه على أوروبا

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
28-02-2024 | 03:30
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "في الأسابيع الأخيرة، تحول الحديث في أوروبا إلى المكان الذي يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يضعه نصب عينيه بعد أوكرانيا. هل يمكن أن يكون هذا المكان مولدوفا؟ في الأسبوع الماضي، دق المسؤولون في منطقة ترانسنيستريا المولدوفية الانفصالية ناقوس الخطر بإعلانهم أنهم يخططون لعقد اجتماع نادر لمجلس النواب لمناقشة "التدهور الدراماتيكي" في العلاقات مع مولدوفا، اليوم الأربعاء. وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس هذه الجمهورية غير المعترف بها في عام 2006، عندما مرر اقتراحًا بإجراء استفتاء حول الانفصال رسميًا عن مولدوفا والانضمام إلى روسيا. ويكمن الخوف في أنهم سيحاولون فعل الشيء نفسه مرة أخرى".
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وبحسب الصحيفة، "أوضح بوتين في خطاباته السابقة أنه يعتبر ترانسنيستريا ومولدوفا بشكل عام يقعان ضمن مفهومه
لـ "العالم الروسي". قبل أسبوعين فقط، ألقى وزير خارجيته سيرغي لافروف خطاباً شديد اللهجة في مجلس الدوما الروسي، قائلاً: "لا يزال لدينا 200 ألف مواطن يعيشون هناك. وبالطبع نحن قلقون على مصيرهم، ولن نسمح لهم بأن يصبحوا ضحايا لمغامرة غربية أخرى". ومن الواضح أن بوتين يعتبر ترانسنيستريا من حقه. وكان هذا السعي لإعادة توحيد الأراضي السابقة للإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي بمثابة الذريعة التي استخدمها بوتين أيضًا بشكل متكرر لتبرير غزوه لأوكرانيا. وكان الكرملين ينظر إلى قرار الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن مفاوضات العضوية مع مولدوفا في كانون الأول باعتباره تهديداً آخر لسلطته في المنطقة".
وتابعت الصحيفة، "إذا أجرت ترانسنيستريا استفتاء آخر، فلن يكون هناك بطبيعة الحال ضمانات تذكر بأن النتائج ستكون نزيهة، ومن شبه المؤكد أن الجمع بين النفوذ الروسي والدعاية سيضمن نتيجة إيجابية لموسكو. ولكن حتى لو قررت ترانسنيستريا قطع علاقاتها رسمياً مع مولدوفا ومحاولة الانضمام إلى روسيا، فهل سيقوم بوتين بالمهمة؟ لدى الجيش الروسي بالفعل ما يقرب من 2000 جندي متمركزين في الدولة الانفصالية، من المفترض أن يكونوا "قوات حفظ سلام"، تم تمركزهم بعد محاولة ترانسنيستريا الأولى للانفصال عن مولدوفا في عام 1992".
وأضافت الصحيفة، "ستكون كل الأنظار متجهة نحو الخطاب الذي سيلقيه بوتين يوم الخميس. فهل سيستغل ذلك كفرصة لضم ترانسنيستريا رسميًا؟ بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنهم يشهدون تكرارًا للأحداث التي شهدت اعتراف روسيا بجمهوريتي دونباس ولوهانسك وغزو أوكرانيا في شباط 2022، فإن القلق هو أن هذا يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى صراع مماثل في مولدوفا. ومع ذلك، يظل غزو مولدوفا غير مرجح، على الأقل في المستقبل القريب. إن 2000 جندي بالكاد يكفي لبدء صراع جدي في البلاد. علاوة على ذلك، فإن ترانسنيستريا هي منطقة غير ساحلية، ومن المرجح أن يتطلب إرسال قوات وإمدادات من روسيا المرور عبر حدود المنطقة مع أوكرانيا".
وبحسب الصحيفة، "ربما تكون لبوتين، في الوقت الحاضر، اليد العليا في أوكرانيا، لكن موارده العسكرية مستنزفة رغم ذلك. ومن الناحية الواقعية، فإن بدء صراع آخر الآن ليس في مصلحته، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في منتصف آذار. لكن بوتين يهوى نشر الفوضى، وهو يستمتع بأي فرصة لزرع بذور الفتنة والارتباك في الغرب، وخاصة أي شيء يضع باستقرار الاتحاد الأوروبي، أو غيره من التحالفات مثل حلف شمال الأطلسي، موضع الشك".
وختمت الصحيفة، "لا يحتاج بوتين إلى ضم ترانسنيستريا لإثارة الفوضى في مولدوفا وخططها للانضمام إلى أوروبا. كل ما عليه فعله هو إعطاء الجمهورية المتمردة الانفصالية ما يكفي من الأمل".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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