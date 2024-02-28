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عربي-دولي

أول جندية روسية مشغّلة للدرونات... تمنح "وسام الشجاعة" (صورة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 03:35
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منحت العسكرية الروسية المشغلة للدرونات الانتحارية والحاملة علامة النداء "اللاسلكية" وسام الشجاعة تقديرا لمشاركتها في تحرير مدينة أفدييفكا في دونباس.
 
 
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وقال الخبير العسكري الروسي أندريه كلينتسيفيتش في مدوّنته على "تليغرام" إن الشابة عملت سابقا سكرتيرة في مركز قيادة الفوج الـ87، ثم تدربت على التحكم في الدرونات فانضمت إلى إحدى وحدات الاقتحام.
ومضى قائلا إن "اللاسلكية" شاركت في تحرير مدينة أفدييفكا وأصابت العديد من أهداف العدو، وأصبحت الآن أول فتاة مشغلة للدرونات تم منحها وسام الشجاعة. وأوضح أن العسكريات الروسيات سبق لهن أن منحن هذا الوسام، لكن "اللاسلكية" هي أول مشغلة للدرونات تمنح هذا الوسام. (RT)

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