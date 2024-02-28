تحديد موعد جنازة المعارض الروسي أليكسي نافالني.. في أي يوم ستُقام؟

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ستقام جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي توفي خلف قضبان السجن في وقت سابق من شباط، الجمعة، في كنيسة في جنوب موسكو، وفق ما أكد مقرّبون منه، الأربعاء.وكتب فريق نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة... في مارينو في الأول من آذار عند الساعة 14:00 (11:00 ت غ)"، داعيا الراغبين في المشاركة إلى الحضور "بشكل مسبق".والسبت الماضي، قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني إن والدة نافالني تسلمت جثمانه.وكانت إدارة السجون في روسيا أعلنت أن نافالني (47 عاما) فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي. (سكاي نيوز عربية)