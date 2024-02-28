حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الاول الماضي إلى 29954، و70325 إصابة.وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن "العدو الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و110 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات".ويمنع العدو الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا" وفق ما أكدته الوزارة في غزة.وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا.وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في شمال غزة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 كانون الثاني في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.وأكدت الأمم المتحدة أن قوات العدو الإسرائيلي تمنع "بشكل منهجي"، وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.كما صرح المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، بأن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية". (روسيا اليوم)