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عربي-دولي

"لست على ما يرام".. نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

Lebanon 24
28-02-2024 | 06:25
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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الأربعاء، بأن البابا فرنسيس، الذي يعاني من الإنفلونزا، نُقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحوصات طبية.

ولم يقرأ البابا فرنسيس، 87 عاما، عظة خلال لقاء أسبوعي مع جمهوره اليوم وفوض المهمة إلى أحد مساعديه وقال للحضور إنه ليس على ما يرام.
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يذكر أن البابا قد خضع لعملية جراحية في حزيران الماضي في روما لتجنب إصابته بانسداد معوي. (سكاي نيوز عربية) 
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