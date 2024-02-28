هل ستتغيّر أسعار البنزين والديزل في السعودية؟

أكدت وزارة الطاقة السعودية أن أسعار الوقود في المملكة لن تتغيّر بعد طرح وقودي ⁧الديزل⁩ و⁧البنزين⁩ النظيفين "يورو 5" بدلا من وقوديّ الديزل والبنزين الموجودين في الأسواق حاليا.





وأوضحت الطاقة السعودية لجريدة "الاقتصادية"، أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما، مناسبان لكافة وسائل النقل، فيما يستهدف التغيير توفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات، يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. (روسيا اليوم)

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