فون دير لاين: حان الوقت لطرح نقاش استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوقت قد حان لطرح نقاش حول استخدام الأرباح الهائلة للأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا.



جاء ذلك خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الأربعاء، حيث قالت إنه "بدعم أو بلا دعم من شركائنا، لا يمكننا أن نسمح لروسيا بالانتصار".

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وتابعت فون دير لاين: "أود أن نفكر بشكل أوسع. لقد حان الوقت لبدء نقاش حول استخدام الأرباح الهائلة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا. ولن يكون هناك رمز أقوى ولا فائدة أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بالكامل مكانا أكثر أمانا للعيش".



وشددت فون دير لاين على أن الأمر "يتعلق بتحمل أوروبا المسؤولية عن أمنها" وقالت: "الحقيقة البسيطة هي أننا لا نملك رفاهية الراحة. وليس لدينا سيطرة على انتخابات أو قرارات في أجزاء أخرى من العالم. نحن ببساطة لا نملك الوقت الكافي للالتفاف حول هذه القضية. فبدعم أو بلا دعم من شركائنا، لا يمكننا السماح لروسيا بالانتصار".



وختمت حديثها بالقول: "إن تكلفة انعدام الأمن، وتكلفة انتصار روسيا أكبر بكثير من أي توفير يكن أن نقوم به الآن. ولهذا السبب فقد حان الوقت لأوروبا أن تتقدم الصفوف". (روسيا اليوم)