الأسد: لهذا السبب أرسل بوتين الطائرات الروسيّة إلى سوريا

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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل الطائرات إلى سوريا كي يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على السياسة.وفي كلمة خلال لقائه المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي، شدد الأسد على أن "العلاقة بين سوريا وروسيا ومستقبلها لا يقتصران على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلا ومضمونا جديدين لتلك العلاقة".وتوجه إلى الشباب قائلا: ""نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا، واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب. يعتدي النازيون الجدد في أوكرانيا على المدنيين وتتهم روسيا، وما حصل في سوريا يشبه ذلك تماما".وأكد أنه "لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافا مضاعفة في روسيا والبعض يسأل لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سوريا؟، الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء".وقال الأسد للمشاركين الروس: "في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية، يجب أن تفخروا بتاريخكم، لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية"، مضيفا: "الغرب لا يعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية، يعاديها منذ ثلاثة قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل بدول قوية". (روسيا اليوم)