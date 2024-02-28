Advertisement

عربي-دولي

الأسد: لهذا السبب أرسل بوتين الطائرات الروسيّة إلى سوريا

Lebanon 24
28-02-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1169421-638447267268344558.jpg
Doc-P-1169421-638447267268344558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل الطائرات إلى سوريا كي يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على السياسة.

وفي كلمة خلال لقائه المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي، شدد الأسد على أن "العلاقة بين سوريا وروسيا ومستقبلها لا يقتصران على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلا ومضمونا جديدين لتلك العلاقة".
Advertisement

وتوجه إلى الشباب قائلا: ""نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا، واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب. يعتدي النازيون الجدد في أوكرانيا على المدنيين وتتهم روسيا، وما حصل في سوريا يشبه ذلك تماما".

وأكد أنه "لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافا مضاعفة في روسيا والبعض يسأل لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سوريا؟، الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء".

وقال الأسد للمشاركين الروس: "في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية، يجب أن تفخروا بتاريخكم، لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية"، مضيفا: "الغرب لا يعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية، يعاديها منذ ثلاثة قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل بدول قوية". (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:45 | 2024-02-28
08:32 | 2024-02-28
08:00 | 2024-02-28
07:52 | 2024-02-28
07:47 | 2024-02-28
07:30 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24