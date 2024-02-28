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عربي-دولي
مهاجمة مقر المخابرات والقبض على معارض.. هذا ما يحدث في تشاد
Lebanon 24
28-02-2024
|
08:45
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أعلنت الحكومة التشادية القبض على زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض يحيى ديلو وآخرين، بتهمة التحريض على مهاجمة مقر المخابرات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.
وقالت "سكاي نيوز" إنّ "الأحداث يقف خلفها "ضغائن شخصية" بين ديلو والرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي، وهناك استنفار في صفوف قوات الأمن في العاصمة أنجمينا، وتم نشر قوات في عدد من المقار الحيوية وحصار مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود"، قبل القبض على زعيمه وبعض أنصاره.
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وبحسب بيان صادر، أخطرت الحكومة أن هناك محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمت بتحريض من السكرتير المالي للحزب؛ مما أدى إلى اعتقاله، لكن الوضع أخذ منعطفا دراماتيكيا مع هجوم متعمد قام به متواطئون مع هذا الشخص، وعلى رأسهم عناصر من الحزب بقيادة يحي ديلو، ضد مقر جهاز المخابرات، وأسفر عن عدة وفيات.
وطمأنت السلطات المواطنين أن الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة بفضل التدخل قوات الأمن، والقبض على مرتكبي هذا الفعل، فيما يجري ملاحقة متهمين آخرين، معتبرة أن ما جرى يأتي ضمن محاولات تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد. (سكاي نيوز)
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