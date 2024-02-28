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عربي-دولي
هل يُمكن لإسرائيل أنّ تُحقّق نصراً كاملاً على "حماس"؟
Lebanon 24
28-02-2024
|
16:00
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ذكر موقع "ألميادين"، أنّ الكاتب الإسرائيلي ران باراتس، وهو مؤسس موقع "ميدا" ومسؤول سابق في قسم الإعلام لدى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكّد أنّ "النصر الكامل على حماس لا يُمكن تحقيقه".
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وأوضح باراتس في مقال له، منشور في موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي، أنّ "النصر الكامل على حماس، حسب التعريفات المعروفة، لا يمكن تحقيقه، خاصة بعد الامتناع المعلن من نية السيطرة على الأرض"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تخلت بشكل مطلق عن النصر المطلق".
ويأتي كلام باراتس بالتزامن مع مفاوضات يطغى عليها طابع المد والجزر، تطالب فيها المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من غزّة، وهو ما وافقت عليه إسرائيل بدايةً في ورقة باريس الأولى، ثم تراجعت عنه لاحقاً.
كما يأتي كلام الكاتب الإسرائيلي، توافقاً مع العديد من التصريحات الإسرائيلية والأميركية، آخرها ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسوؤلين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة"، وإنّ "إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثّل بالقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس".
وكشفت "نيويورك تايمز" أنّ مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، أبلغوا أعضاءً في الكونغرس، أنّ "إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حركة حماس"، وأنّهم أثاروا شكوكاً في ما إذا كان تدمير حماس أو القضاء عليها هدفاً واقعياً. (الميادين)
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