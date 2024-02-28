فضيحة جديدة في الجيش الإسرائيليّ.. هذا ما حصل قرب لبنان وغزة

ذكر موقع "سبوتنيك) أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه باتجاه إسرائيل في 5 حالات على الأقل، منذ بداية الحرب على غزة، دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت عن طريق الخطأ قذائف باتجاه إسرائيل في 5 حالات مختلفة، وذلك على جبهتي لبنان وغزة".

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وأضافت أن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين باتجاه بلدة حنيتا على الحدود مع لبنان ما أدى إلى إصابة منزلين في البلدة".

وتابعت: "كان ذلك في إطار نشاط عسكري بحثاً عن خلية اقتربت من الحدود وعقب الحادث قام الجيش بإيقاف قائد فصيل عن النشاط العسكري".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دبابة إسرائيلية كانت في مناورة داخل قطاع غزة أطلقت قذيفة عن طريق الخطأ باتجاه مدينة سديروت في منطقة غلاف غزة ما أدى إلى إصابة مبنى بلدية المدينة بشكل مباشر".