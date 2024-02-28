بالصواريخ والمسيّرات.. استهداف قاعدة عسكرية أميركية في سوريا

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تعرّضت القاعدة العسكرية الأميركية في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر.وقال المصدر: "أطلقت خمسة صواريخ على القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، وأصابت الجزء الجنوبي منها"، مؤكدا أن "القاعدة تعرّضت أيضا لهجوم بمسيّرة".وأوضح أنه "ردا على قصف القاعدة، هاجمت الطائرات الأميركية القوات الرديفة للجيش السوري في دير الزور".ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعرض القواعد الأميركية لهجمات منتظمة من طرف مجموعات مسلحة، حيث يتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.ويسيطر الجيش الأميركي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وتعتبرسوريا "وجود القوات الأميركية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية للسطو على النفط". (روسيا اليوم)