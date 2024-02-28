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عربي-دولي

بشأن إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين.. هذا ما قاله السيسي

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:50
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

وفي تصريحات له اليوم الأربعاء، خلال فاعليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، قال السيسي إن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.
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وتابع: "في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح، لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر".

وأكد الرئيس المصري حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح، معربا عن تطلعه إلى التوصل لوقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت السيسي إلى أن "كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم، يكون لها تأثير على مصر"، في إشارة إلى أزمة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة الكبيرة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد أعلنت اليوم تنفيذ عملية إنزال جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت مصر مع عدة دول في إنزال مساعدات إنسانية أمس الثلاثاء. (روسيا اليوم)
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